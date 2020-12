Sud: Conte, 'progetti su alta velocità, Agritech a Napoli'

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "All'interno del Recovery ci sono tanti progetti per il Sud: l'alta velocità Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria, le dorsali da Salerno a Taranto, la Palermo-Catania-Messina. E poi progetti per l'agricoltura di precisione, di potenziamento della rete idrica, e un complessivo rafforzamento della governance soprattutto al Sud. In aggiunta, intendiamo realizzare dei Poli tematici di ricerca in alcuni settori stretegici, come l'Agritech che intendiamo insediare a Napoli". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo all'evento 'Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno'.