Coronavirus: a Milano il primo cocktail bar virtuale e d'asporto

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Un cocktail bar virtuale con live streaming su Instagram per consentire alle persone di ordinare i drink, assistere alla loro preparazione in diretta e vederseli recapitare a casa. A Milano l'esperimento parte dal locale Star Zagros Kebabbar: da venerdì 18 dicembre 'Instabar' proverà a far fronte alle difficoltà economiche messe in moto dall'emergenza Covid restituendo ai clienti un assaggio della dimensione di convivialità che si è persa negli ultimi mesi di chiusura forzata al pubblico. Il bancone virtuale sarà online negli orari del coprifuoco: durante i fine settimana, venerdì, sabato e domenica, dalle 21.30 alle 23, sulla pagina Instagram del locale, finché non verranno riaperte a pieno regime le attività serali.

“Il nostro locale fonde la tradizione gastronomica del kebab e la miscelazione, da cui il nome ‘Kebabbar' – spiega il titolare Emrah Karaman, 30 anni, di origini curde – e finora siamo riusciti a rimanere a galla grazie al sistema di delivery che abbiamo sviluppato internamente, senza aggregatori o delivery app. Hanno funzionato bene le consegne a domicilio di cibo, ma rispetto ai cocktail c'è ancora tanta diffidenza. Nonostante il recente passaggio della Lombardia a zona gialla, per i locali come il nostro, attivi soprattutto dopo le 18, è cambiato poco".