16 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Come M5s abbiamo due priorità, che devono essere chiare, far correre il Paese con il Recovery plan per cambiare l'Italia" e "mettere in pratica un grande piano per la vaccinazione per uscire dalla pandemia". Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a SkyTg24 parlando del Mes.