Coronavirus: D'Incà, 'vogliamo partire con Francia e Germania, prime dosi a fine dicembre'**

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Vogliamo partire con Francia e Germania, dando un significato di unità, per noi sarà un grande passo in avanti per l'Europa, entro il 2020 saranno poche dosi ma il percorso è aperto". Lo ha detto Federico D'Incà a SkyTg24 parlando del piano vaccini. "Siamo pronti, è un lungo percorso, iniziamo a fine dicembre, poi a gennaio, febbraio con pazienza le scorte arriveranno", ha aggiunto il ministro dei Rapporti con il Parlamento.