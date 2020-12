L'abbigliamento dei grandi brand su Push96.com, esperienza on/offline

16 dicembre 2020 a

(Milano, 16 dicembre 2020) - Approfittando dell'esperienza ultraventennale nello sportswear di Gallery Holding SpA, gruppo che conta su un network di oltre 140 negozi multimarca e franchising monomarca, Push96.com propone una shopping experience incentrata sulle esigenze dell'utente (user-centered) che si sviluppa sia online che presso retail tradizionali. In catalogo figurano tanti prestigiosi brand internazionali dell'abbigliamento uomo e donna, quali New Balance, Levi's, The North Face, Tommy Hilfiger. Solo per citarne alcuni.

Il cliente ha la certezza di rivolgersi a un operatore che garantisce autenticità, esclusività e qualità del prodotto. Ciò è reso possibile da privilegiate e consolidate relazioni commerciali definite da Gallery Holding SpA e Push96.com con le case madri.

Semplicità e intuitività dell'interfaccia di navigazione facilitano la ricerca del capo desiderato. All'interno della proposta figurano prodotti streetweare activewear uomo, donna e bambino, insieme a esclusive online e articoli personalizzabili.

Tra i più popolari e apprezzati ci sono quelli che compongono la selezione The North Face uomo, brand storicamente legato all'esplorazione e l'alpinismo che oggi conquista nuove quote di mercato con il suo stile urban cool. All'interno di questa sezione dell'offerta troviamo giubbotti Retro Nuptse 1996, giacche Denali, borsoni Base Camp.

Polo, maglie a trecce, felpe, t-shirt con logo vengono declinati sia nella selezione Polo Ralph Lauren uomo che nella selezione Polo Ralph Lauren donna. Mentre quanto alle calzature resta immutato il fascino delle iconiche e resistenti Timberland, un must have per gli amanti dello stile interpretato da stivaletti con suola carrarmato, mocassini, scarpe da barca, scarponcini, sneakers e tanti capi d'abbigliamento per il tempo libero.

Con Push96.com possibilità di consegna e reso presso i punti vendita di Gallery Holding SpA

Quello che il cliente trova su Push96.com è una visione della moda unica, che cambia il percepito dei brand senza snaturarne il DNA. È un'interpretazione inedita in cui i marchi sono mixati per la creazione di un racconto corale, grazie a un contenuto moda che accresce in misura esponenziale il valore del prodotto.

L'attenzione verso l'utente trova inoltre espressione nella cura riposta nelle schede prodotto. Qui sono raccolte tutte quelle informazioni preziose per il cliente, dalle caratteristiche tecniche alla vestibilità. Per fornire un'immagine aderente alle effettive qualità di ogni capo, le foto con modelli e modelle non sono ritoccate.

In merito poi a consegne e resi, l'e-shop prevede il supporto del network di punti vendita di Gallery Holding SpA. Il cliente potrà selezionare la consegna e il reso presso uno dei negozi che fanno riferimento al Gruppo, scegliendolo in fase di checkout.

La decisione di integrare operatività on e offline riflette anche l'attenzione verso la dimensione umana nelle relazioni. Lo spiega con chiarezza Andrea Signori, e-commerce director di Push96: “noi al contatto umano con la nostra clientela teniamo molto, per questo diamo la possibilità di andare nel negozio a ritirare l'acquisto o a renderlo: è uno stimolo per interagire e per sfatare quell'idea che il commercio on line sia tutto uguale”.

