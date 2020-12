Livorno: 5mila tonnellate di liquami in un tombino, 10 indagati con 3 arresti (4)

16 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Allo stato attuale, in base a una preliminare ricostruzione relativa alla prima società di gestione di rifiuti, "il mero raffronto tra le prestazioni di spurgo eseguite e quantificate per mezzo delle indagini tecniche e le fatture emesse e indicate nel sistema della fatturazione elettronica ha permesso di appurare che la Srl - spiegano gli investigatori della Gdf - era solita incassare in nero”due prestazioni di spurgo e/o scovolatura su tre, con una mancata dichiarazione di ricavi, conseguiti in tre anni, stimata in oltre 1 milione di euro, più Iva".

Durante le indagini sono state eseguite, tra l'altro, due ispezioni ambientali, con perquisizioni e acquisizioni presso le due società della copia forense dei supporti digitali, di tablet, smartphone e memorie fisse; tre perquisizioni presso unità locali e soggetti collegati.

Nell'operazione sono stati impiegati complessivamente 23 militari della Guardia di Finanza in forza alla Tenenza di Castiglioncello (Li) e ai reparti del Corpo subdelegati a intervenire in provincia di Livorno nonché a Carrara e a Chieti presso laboratori di analisi dei rifiuti.