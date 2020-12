Livorno: 5mila tonnellate di liquami in un tombino, 10 indagati con 3 arresti

16 dicembre 2020 a

Livorno, 16 dic. - (Adnkronos) - Un blitz della Guardia di Finanza di Livorno e Castiglioncello ha permesso di smantellare un sistema di gestione illegale di rifiuti, con connessa evasione fiscale in Alta Maremma. Sono 10 gli indagati, 3 dei quali sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e denunciati per aver organizzato mediante due società una serie di traffici illeciti: almeno 5mila tonnellate di liquami sono finiti in un tombino.

I militari delle Fiamme Gialle, con l'ausilio della sezione di polizia giudiziaria di Arpat di Firenze, su delega della Dda di Firenze, sono riusciti a ricostruire centinaia di sversamenti nella rete fognaria pubblica. Gli indagati eseguivano spurghi e svuotavano pozzi neri in immobili residenziali ricevendo pagamenti senza fattura: poi si liberavano degli scarichi dei privati facendoli defluire nel tombino di un piazzale aziendale. Al termine dell'operazione "Stop Stinks", la Gdf ha sequestrato un impianto aziendale e 340.000 euro costituenti il risparmio illecito derivante dall'attività delittuosa.

L'indagine condotta dalla Guardia di Finanza livornese ha ricostruito nel dettaglio le dinamiche di svuotamento di fognature, pozzi neri e fosse settiche di civili abitazioni e impianti industriali, attività non interrompibili e necessarie anche con l'emergenza pandemia. Le lamentele dei cittadini per le maleodoranze percepite poi hanno fatto il resto.