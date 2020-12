Le "misure dell'attrazione" di Zepp sottolineano il potere curativo dei legami umani e di una vita olisticamente più sana

16 dicembre 2020 a

a

a

Misurazioni realizzate con il supporto di psicologi e uno speciale Video di Natale

LONDRA, 16 dicembre 2020 /PRNewswire/-- Zepp, marchio di soluzioni digitali indossabili di livello professionale per la salute, ha pubblicato oggi il suo primo film reality sul web per la stagione natalizia: "Le misure dell'attrazione". Creato per intrattenere durante le prossime feste nel tentativo di portare un sorriso sui volti delle persone che vivono il distanziamento sociale, Zepp ha voluto enfatizzare il potere curativo dei legami umani nel periodo natalizio e promuovere una vita più sana in termini mentali e fisici in generale.

Nel video, Michelle e Will si incontrano per la prima volta davanti alla telecamera come una potenziale coppia in un appuntamento al buio; ciascuno riceve uno Zepp E smartwatch. Il loro battito cardiaco viene monitorato durante l'appuntamento e il video rileva che la vecchia nozione di "batticuore" vale ancora nel mondo moderno.

"Le misure dell'attrazione", un video speciale per un Natale speciale: https://youtu.be/vPQRypD_2Js

Appuntamenti e distanziamento sociale: il batticuore c'è anche indossando la mascherina o in una videochiamata su Zoom

Ispirato dalla scienza delle connessioni umane, Zepp ha collaborato con alcuni esperti per realizzare "Le misure Zepp dell'attrazione". Con il supporto della nota esperta di medicina, la Dott.ssa Sarah Jarvis, e della stimata psicologa e psicoterapista, Emma Kenny, le misure sono state pensate per aiutare le persone a identificare i momenti di vera attrazione sulla base delle reazioni rivelatrici del corpo, che possono utilizzare come checklist personale anche in caso di distanziamento sociale.

La Dott.ssa Jarvis ha osservato che è possibile essere attratti da qualcuno se la frequenza cardiaca aumenta di almeno 10 battiti al minuto rispetto alla media a riposo. Ha aggiunto: "Quest'anno le cose potrebbero essere un po' diverse, ma per quanto riguarda le risposte fisiche, si applicano gli stessi principi. Molti dei segnali fisici rivelatori sono gli stessi perché gli ormoni sono attivi sia in un contesto virtuale che quando ci troviamo faccia a faccia con una persona. Anche se non siamo in grado di incontrare fisicamente qualcuno, vi sono prove che dimostrano che siamo più propensi a rispecchiare il linguaggio del corpo di una persona se siamo attratti da lei, anche su Zoom!"

Le misure Zepp dell'attrazione: una checklist della risposta del corpo durante un appuntamento

Adottando un approccio leggero alle leggi dell'attrazione, le persone potrebbero scoprire che le misurazioni possano aiutarle a calmarsi, lasciando che la scienza distingua tra i momenti di vera attrazione e il desiderio di trovare l'anima gemella. Gli indicatori comprendono l'aumento della frequenza cardiaca, i cambiamenti nei movimenti degli occhi e della voce, la colorazione delle guance e delle labbra, e lo stato delle mani.

Le misure Zepp dell'attrazione - infografica*3: https://drive.google.com/drive/folders/1jxF_cEeLRfj3KZqe8buDZfSMy4yGlX7q?usp=sharing

Il distanziamento sociale non incide sulle misure Zepp dell'attrazione: che si tratti di incontrare virtualmente o faccia a faccia una persona, gli indicatori dell'attrazione possono fornirvi alcuni indizi per monitorare i vostri comportamenti e assumere il controllo, sia che abbiate un approccio razionale o emotivo.

Scienza e ispirazione: legami umani positivi e benessere olistico

Esistono numerose prove che dimostrano come i legami stretti siano assolutamente essenziali per un benessere mentale, fisico ed emotivo positivo. Come ha commentato la psicologa Emma Kenny, "Innamorarsi può dare la sensazione di batticuore. Gli studi hanno dimostrato che quando ci sentiamo bene e sicuri nelle relazioni, la pressione cardiaca si riduce e abbiamo meno probabilità di soffrire di stress o ansia. L'amore ci dà speranza e chi è single, o sta iniziando una nuova relazione, si sentirà probabilmente ancora più grato per il nuovo partner - potenziale ed effettivo - incontrato virtualmente o di persona. L'amore fa sì che tutto vada meglio e la vita sia più facile ed entusiasmante, e dopo le difficoltà del 2020, amore e attrazione ci portano sollievo".

Il Natale è un periodo dell'anno che molti di noi associano a famiglia, amici e divertimento. Prima della pandemia, anche i single si aspettavano un entusiasmante Natale all'insegna del romanticismo. Quando le persone si sentono amate e desiderate, hanno minori probabilità di intraprendere relazioni o abitudini distruttive e la loro aspettativa di vita aumenta. Il contatto umano, l'amore e le relazioni ci ricordano il significato intrinseco della nostra esistenza e ci aiutano a sviluppare un senso di valore.

Uno smartwatch non può determinare le vostre scelte in una nuova relazione, ma sicuramente prestare attenzione alla salute del vostro cuore vi renderà più sani e vi consentirà di avere il controllo delle vostre relazioni in un ambiente in costante cambiamento.

Nel 2020 Zepp ha rilasciato due serie di smartwatch, Zepp E e Zepp Z, insieme al suo Studio globale sul sonno e a un generatore di ninnenanne personalizzato (www.zepplullaby.com). Con l'obiettivo di diventare un partner per la salute di tutti in ogni momento, Zepp desidera accompagnarvi nel percorso verso una vita più sana.

Per il kit multimediale completo, utilizzare questo link.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1386107/Zepp__its_first_reality_web_film_for_the_Christmas_season__Measurements_of_Attraction.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1386122/Zepp_Measurements_of_Attraction.jpg