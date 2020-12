Schneider Electric è Vendor Champion nel report Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020

16 dicembre 2020 a

(Stezzano, 16 dicembre 2020) - • APC™ by Schneider Electric è Vendor Champion per la gestione del canale nei mercati EMEA secondo il report annuale di Canalys

• I “Champion” sono le aziende che migliorano anno su anno la loro già consolidata leadership nei servizi offerti al canale

• E' il secondo anno consecutivo in cui APC riceve questo titolo; condivide questo risultato con i suoi Alliance Partner Lenovo e HPE

Stezzano (BG), 16 dicembre 2020 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e automazione dell'energia, ha ottenuto il titolo di “Vendor Champion” nel report Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020. La società di ricerca di canale indipendente

Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020 valuta le performance dei vendor e crea uno standard globale come benchmark nel settore tecnologico, sulla base delle testimonianze di partner e clienti; ne misura il valore su criteri quali la profittabilità, la capacità di supporto, il marketing e altri ancora. I “Champion” devono dimostrare i più alti livelli di supporto e coinvolgimento per i loro partner e allo stesso tempo sostenerne le esigenze attraverso la supply chain, la comunicazione, la gestione degli account, le relazioni.

Canalys ha assegnato ad APC™ by Schneider Electric il titolo per molti motivi, citando tra i principali fattori la qualità del supporto tecnico, l'efficacia della gestione degli account, la facilità nel fare business insieme. E' stato inoltre riconosciuto che il successo di APC è dovuto alla sua capacità di “ascoltare i suoi partner e impegnarsi per migliorare le relazioni con il canale”. Il tutto continuando, allo stesso tempo, a migliorare il suo già premiato Programma per i Partner, le sue capacità di gestione degli account, la formazione della forza vendita, le strategie di marketing, l'offerta ai partner di strumenti che ne abilitano la crescita.

“E' un grande onore per la nostra azienda essere “Champion” nella Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020 per il secondo anno di seguito” ha commentato Rob McKernan, Senior Vice President, Schneider Electric Europe. ”E' qualcosa di cui il nostro team dedicato al canale, già premiato dal mercato, deve essere orgoglioso, soprattutto in un anno eccezionalmente complesso e atipico anche nel nostro settore dove è veramente evidente l'importanza di innovare, di collaborare, di mettere i partner al primo posto”.

Un ecosistema di partner vincente

Il nuovo report Canalys prevede quattro categorie di riconoscimento - Champions, Contenders, Growers and Stragglers.- legate a livelli variabili di crescita, sviluppo, riconoscimento da parte del canale IT.

Canalys descrive la sua Leadership Matrix come uno strumento per “valutare le performance dei vendor sul canale, basandosi sia su feedback sia su analisi indipendenti” in riferimento alle strategie, investimenti, capacità di execution e iniziative pianificate.

APC by Schneider Electric è tra i sette vendor che hanno mantenuto per il secondo anno di fila lo status di “Champion” e celebra il titolo insieme a due leader di settore che sono suoi Alliance Partner,

Schneider Electric è focalizzata sullo sviluppo del suo ecosistema di partner e sulla creazione di soluzioni per l'edge computing collaborative e pre-integrate; in questo modo supporta i partner a servire i loro clienti in mercati nuovi e settori emergenti, ad aumentare la redditività e a creare più valore per i loro clienti offrendo servizi digitali data-driven e compatibili con le tecnologie di ogni altro vendor.

“Siamo molto felici di ricevere ancora una volta il titolo” ha commentato David Terry, Vice Presidente, IT Channels, Schneider Electric, Europe. “Vorrei ringraziare personalmente tutti i nostri partner per il loro impegno nel lavorare con noi, i loro contributi, i loro feedback che ci aiutano a migliorare costantemente l'esperienza che offriamo loro, e per la loro grande esperienza nell'offrire supporto, un elemento che è stato cruciale per i clienti in questo 2020”.

Per scoprire come diventare un Partner di Canale di APC by Schneider Electric Channel Partner, visitare il sito:

Chi è Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone.

Canalys

Canalys è stata fondata nel 1998. Siamo diventati noti in tutto il mondo per le nostre ricerche nell'ambito dei canali tecnologici e sul mercato degli smartphone. Offriamo ai vendor servizi in abbonamento e progetti in ambito Channel, Enterprise, Emerging Tech, Mobility. Inoltre organizziamo i più grandi e i migliori eventi di canale indipendenti in APAC, EMEA e LATAM. Abbiamo sedi e dipendenti in Europa, Asia, Nord e Sud America.

Ufficio Stampa Schnaider Electric

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara:

Cristiana Stradella: