Coronavirus: mozione maggioranza al Senato, nuove misure su base scientifica'**

16 dicembre 2020 a

Roma, 16 dic (Adnkronos) - La maggioranza ha raggiunto una intesa per depositare in Senato una mozione unica sugli spostamenti nei giorni di Natale. Il testo, tra l'altro, parla di nuove misure relative a "spostamenti nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sulla base della più rigorosa analisi delle evidenze scientifiche fornite dal Comitato tecnico scientifico, garantendo la massima equità di trattamento tra cittadini residenti in comuni di diverse dimensioni" e impegna il governo a prevedere "nell'eventualità di nuove restrizioni, a prevedere misure di ristoro economico proporzionate alle perdite di fatturato anche nei confronti di quelle attività per le quali è attualmente prevista l'apertura".