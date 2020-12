Coronavirus: Iv non partecipa a vertice Conte-capidelegazione, Bellanova a Bruxelles'**

16 dicembre 2020 a

Roma, 16 dic (Adnkronos) - Italia viva non parteciperà alla riunione dei capidelegazione con il presidente Conte convocata alle 12.30, spiegano fonti di Iv specificando: la ministra Bellanova è tutt'ora impegnata – come sanno da tempo sia il presidente Conte che i capidelegazione - in una missione a Bruxelles a tutela del Made in Italy agroalimentare e rientrerà in serata.

"La posizione di Italia Viva è chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Matteo Renzi: sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del governo, purchè si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare", sottolineano le stesse fonti.