Coronavirus: Unterberger, 'gruppo Autonomie Senato non voterà nessuna mozione'

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Il gruppo delle Autonomie non voterà nè la mozione del centrodestra, troppo limitativa perchè fa riferimento solo al 25 dicembre, nè quella della maggioranza, che dà al governo la facoltà di ribaltare tutto, cambiare le carte in tavola anche se con la parità di trattamento tra comuni piccoli e grandi. Per questo, annuncio la nostra astensione". Lo ha detto Julia Unterberg nel suo intervento in Senato nelle dichiarazioni di voto sulle mozioni sugli spostamenti tra comuni nelle festività natalizie.