Università: è morto Franco Maria Talarico, geologo esperto nella storia delle rocce (2)

(Adnkronos) - Cordoglio e tristezza tra i suoi colleghi che lo ricordano con profondo affetto non solo per le sue alte qualità accademiche ma anche per la sua gentilezza, la sua pacatezza e le sue doti umane che fanno pesare ancora di più la sua perdita.

"Ci lascia un uomo buono e un ricercatore curioso, appassionato e preparato - ha detto il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati - . A nome dell'Ateneo e della Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide, alle cui ricerche Franco ha dedicato una parte importante della sua attività, porgo le mie condoglianze alla famiglia".