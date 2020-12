Appian è stata selezionata da Accenture come Core Partner nel Network INTIENT per le Life Sciences

16 dicembre 2020 a

a

a

Appian offre la velocità low-code e la potenza dell'automazione per aiutare a guidare il processo di innovazione nella ricerca scientifica e nella scoperta di farmaci

MILANO, Italia, 16 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi di essere entrata a far parte dell'ecosistema INTIENT dei partner di Accenture come Core Partner. L'ecosistema è stato progettato per aiutare i fornitori di software indipendenti (ISV) e le aziende del settore life science ad integrare il proprio lavoro in modo più efficace per accelerare gli sforzi congiunti volti alla scoperta dei farmaci e a migliorare i risultati per i pazienti.

Il Network INTIENT è parte integrante della Piattaforma INTIENT di Accenture, che favorisce la creazione di conoscenza e la collaborazione attraverso tutta l'azienda del settore delle life sciences per migliorare la produttività, l'efficienza e l'innovazione nel campo della scoperta dei farmaci. Accenture sta collaborando con Appian per integrare lo sviluppo low-code nella piattaforma INTIENT.

La piattaforma di automazione low-code Appian consente alle imprese di realizzare applicazioni fino a 20 volte più velocemente rispetto al coding tradizionale. Fornendo un'unica interfaccia che unifica dati, processi, persone e forza lavoro digitale, Appian aiuta le organizzazioni a migliorare l'innovazione digitale e ad ottimizzare i risultati di business. I leader di settore si affidano ad Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione del rischio globale e la conformità.

"Siamo orgogliosi di lavorare con Accenture per supportare insieme la ricerca, l'innovazione e il raggiungimento dei migliori risultati possibili nel settore delle Life Sciences. La nostra capacità di accelerare i processi di business, di unificare i dati aziendali e di semplificare la conformità a livello globale è il motivo per cui nove delle 10 principali aziende farmaceutiche e biotecnologiche del mondo utilizzano Appian" ha dichiarato Marc Wilson, Fondatore e Senior Vice President of Global Partnerships and Industries di Appian.

Come parte dell'ecosistema dei partner di INTIENT, la piattaforma di Appian sarà utilizzata in tutte le suite di prodotti INTIENT Clinical, INTIENT Patient, INTIENT Research e INTIENT Pharmacovigilance.

"Il nostro network aperto di partner è uno dei modi in cui forniamo innovazione ai nostri clienti attraverso la piattaforma Accenture INTIENT. L'integrazione di Appian in questo ecosistema come core partner consentirà uno sviluppo più rapido di nuove e potenti funzionalità digitali per ottenere risultati migliori per i nostri clienti che operano nel settore delle Life Sciences" ha dichiarato Joe Donahue, Managing Director della practice Life Sciences di Accenture.

Per saperne di più sulla piattaforma INTIENT di Accenture, visita il sito https://www.accenture.com/us-en/services/life-sciences/intient

Per provare l'ultima versione di Appian, iscriviti alla prova gratuita sul sito https://it.appian.com/platform/free-trial/.

A proposito di Appian

Appian fornisce una piattaforma di sviluppo low-code che accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto impatto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione globale del rischio e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita www.appian.it