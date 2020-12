Tv: dalla demografia al clima, Piero Angela prepara i giovani al futuro (3)

16 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Secondo Profumo, invece, “gli studenti e le studentesse hanno accesso a moltissime informazioni ma sono spesso soli, non hanno accanto un riferimento, che nella nostra cultura è il maestro, che li possa guidare in questo viaggio tra i saperi e nello stesso tempo non hanno un sufficiente spirito critico per poter valutare il vero e il falso”. In questo senso, la trasmissione di Piero Angela “ anticipa la scuola di domani, tracciando una nuova via per il modello educativo del futuro. Sta avvenendo qualcosa di analogo a quello che fu il maestro Manzi negli anni Sessanta: allora il tema era quello di imparare a scrivere, oggi è quello di imparare il futuro”.

Il progetto arriva dunque su Rai Premium. “Ciò che ci unisce – ha spiegato la direttrice Rai Gold Roberta Enni – è lo spirito di fare qualcosa per i nostri figli. Saranno loro a prepararci al futuro. Però ognuno deve fare la sua parte. Come Rai Gold pensiamo che il 2021 con i nostri canali che raggiungono pubblici diversi, dobbiamo proporre momenti di intrattenimento ma anche di ragionamento su come una nuova cultura dovrà essere metabolizzata da tutti noi”.