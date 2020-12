Coronavirus: nuovo vertice Conte-capidelegazione stasera, si attende Iv**

16 dicembre 2020 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Si riaggiorneranno questa sera il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza per decidere le nuove misure per le festività natalizie. Da Palazzo Chigi stanno intanto sentendo la capidelegazione Iv e ministra Teresa Bellanova, per vedere se potrà essere presente al nuovo vertice.

L'esponente renziana dovrebbe rientrare da Bruxelles attorno alle 20, dunque è data per molto probabile la sua presenza. La volontà, viene spiegato, e' di condividere il più possibile la nuova stretta che non è stata ancora definita nel dettaglio. La discussione, infatti, e' ancora aperta.