Mes: Orlando, 'Renzi solleva tema per risolverlo o per inasprire clima?**

16 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Noi intanto non vogliamo la crisi, perchè serve tutto meno che questo. Quanto al Mes, si può discutere di Mes ma 36 miliardi l'Italia non può prenderli tutti perchè farebbe aumentare il deficit" in maniera eccessiva. "Il punto è se questo tema si solleva per risolverlo o per inasprire il clima". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, al Tg4 a chi gli chiedeva un commento a Matteo Renzi che ieri ha rilanciato il Mes.