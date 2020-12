Recovery: Mazzeo, 'Nelle prossime settimane confronto in Toscana'

16 dicembre 2020 a

Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - "Nelle prossime settimane non solo discuteremo del bilancio della Regione (quanti soldi ci sono e come spenderli), ma ci confronteremo anche sul Next Generation Ue, cioè sulle risorse europee che saranno destinate alla Toscana (la cifra ipotizzata è fra i 12 e i 15 miliardi di euro) a partire dal prossimo anno. Su questo, assieme al presidente dei sindaci toscani, Matteo Biffoni, e al presidente dell'Unione delle province toscane, Luca Menesini, ho stretto un patto che sintetizzo così: sulle cose da fare in Toscana, devono decidere i toscani. Per questa ragione, come Consiglio regionale, promuoveremo un tavolo permanente con il presidente Eugenio Giani, il consigliere delegato Gianni Anselmi e la Commissione Europa in modo da definire, confrontandoci con i rappresentanti del mondo delle imprese, del mondo del lavoro e il Terzo Settore, le priorità per la Toscana". Lo scrive nella sua newsletter Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana.