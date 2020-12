Iv: Rosato, 'imbarazzante silenzio Conte su Bellanova'**

16 dicembre 2020 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Ho aspettato fino a tardi per vedere se il presidente Conte ritenesse di fare un tweet, un post, una velina da Chigi, cose che abbondano nella quotidianità, a difesa della ministra Teresa Bellanova insultata sulle pagine del Fatto Quotidiano, giornale che definire vicino al presidente del Consiglio è un po' poco. Nulla. Il silenzio”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

“Non so se Teresa è la ministra più brava del mondo come tutti gli altri che siedono nel Consiglio dei ministri (citazione del presidente Conte), so che è una persona onesta, una lavoratrice, una donna seria con grande senso dello Stato. E il silenzio del presidente del Consiglio mi imbarazza, ma dovrebbe imbarazzare più lui”, conclude il vice presidente della Camera.