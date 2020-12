Milano: ricercato per truffa, arrestato in Stazione Centrale

16 dicembre 2020 a

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - La polizia ferrovia ha arrestato nella Stazione Centrale di Milano un cittadino italiano di 32 anni, colpito da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lecco. Gli agenti, durante il servizio all'interno della stazione, hanno identificato l'uomo, che era ricercato per espiare la pena di oltre 3 anni di carcere per vari reati di truffa aggravata. E' risultato anche destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli, sempre per reati di truffa aggravata. Il 32enne è stato portato nel carcere di San Vittore.