Governo: Meloni, 'se crisi strada maestra elezioni'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Io penso che rischiamo di sembrare un po' lunari perchè oggi non c'è una crisi di governo e se aspettiamo che la fa Renzi... io ho notato che a Renzi viene voglia di aprire la crisi ogni volta che ci sono nomine da fare e oggi leggevo che in primavera ce ne saranno più di 500". Lo dice Giorgia Meloni a Porta a Porta sul dibattito nel centrodestra sulla eventuale crisi. "Se ci sarà la strada maestra sono le elezioni. Noi accordi con Pd, Renzi, M5S io non li farò mai".