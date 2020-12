Lombardia: F. Sala, 'da Regione e Camere commercio altri 31 mln per imprese' (2)

16 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Previste anche misure a sostegno dei processi innovativi, per lo sviluppo di politiche di filiera e per la transizione verso l'economia circolare, iniziative di attrazione degli investimenti tra cui la prosecuzione del programma Attract, e di sostegno all'attrattività turistico-culturale enogastronomica. A queste, si aggiungono strumenti finanziari di sostegno al credito come 'Credito Ora'.

"Le nostre imprese - ha aggiunto - devono poter avere un accesso al credito agevolato e una serie di opportunità per sviluppare al meglio le proprie capacità. La Lombardia ha un'economia molto flessibile ed è proprio grazie a questa versatilità che i nostri imprenditori hanno potuto reggere il colpo durante questa emergenza. Lavorare a stretto contatto con l'intero sistema camerale ci permette di intercettare i bisogni delle nostre aziende e intervenire con provvedimenti immediati e vitali per il tessuto economico lombardo".