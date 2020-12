16 dicembre 2020 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Sulle scuole "c'è un grande lavoro di preparazione per tornare in presenza il 7 gennaio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante la registrazione di 'Accordi&Disaccordi', in onda stasera sul Nove alle 21.25.