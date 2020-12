16 dicembre 2020 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non si può con 48 ore di anticipo passare da 'tutto aperto' a 'tutto chiuso'... per milioni di lavoratori i giorni prima di Natale valgono tutto l'anno, a meno che qualcuno non voglia favorire Amazon e i click". Lo dice Matteo Salvini a Stasera Italia su Rete4.