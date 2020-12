Governo: Salvini, 'un esecutivo centrodestra avrebbe i numeri in Parlamento'**

16 dicembre 2020 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Io non posso andare al governo con Pd e M5S che domani in aula al Senato cancellano i decreti sicurezza... La via maestra se la maggioranza continua a litigare sono le elezioni oppure un governo fondato su un programma di centrodestra, ci sarebbe una maggioranza sia alla Camera che al Senato". Lo dice Matteo Salvini a Stasera Italia su Rete4. "Un governo di centrodestra ha i numeri in Parlamento".