17 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, a quanto si apprende da autorevoli fonti, sono in volo verso Bengasi per la liberazione dei 18 marittimi di Mazara del Vallo sequestrati, con i loro due pescherecci, da oltre 100 giorni in Libia.