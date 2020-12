17 dicembre 2020 a

Roma, 17 dic.(Adnkronos) - "Auguri al Pontefice. Grazie per aver richiamato l'interesse del mondo sulla fratellanza, l'ambiente e la giustizia sociale. E grazie per quella preghiera solitaria di marzo a San Pietro, che parlava a credenti e non, a tutti noi qui in mezzo alla tempesta". Ad affermarlo è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano in un tweet.