Mobilità, V-ita Group lancia la campagna 'Merry Christmas Earth'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - 'Merry Christmas Earth' è il titolo della campagna pubblicitaria firmata da Cleverson Ferrara, che V-ita Group Spa, attivo nella mobilità elettrica, ha lanciato in questi giorni su social, web e Ooh con le linee Icon-E e Spillo, per sensibilizzare gli italiani verso nuove forme di mobilità sostenibile.

"La pandemia - spiega l'amministratore delegato di V-Ita Group, Carlo Parente - ha ridisegnato tutti i paradigmi legati al trasporto pubblico e privato: da un lato, l'esigenza di limitare gli spostamenti e gli affollamenti nei mezzi pubblici, dall'altro, la necessità di evitare l'inquinamento dettato dall'eccessivo uso dell'automobile. Non a caso, il bonus mobilità e gli ultimi incentivi governativi, avevano ad oggetto la medesima intenzione".

"Con questa campagna - continua Parente - vogliamo sensibilizzare il consumatore ad approfittare del Natale, momento dei regali per antonomasia, per pensare ad un duplice dono: un oggetto utile e prezioso destinato a se stessi o alle persone più amate, e un ambiente più pulito per i nostri figli e le generazioni a venire. Siamo convinti che le aziende leader abbiano una grande responsabilità sociale. La campagna non nasce con lo scopo primario di mostrare un prodotto ed esaltarne le sue qualità, elementi comunque importanti per una realtà come lo nostra. Il vero obiettivo, in questa occasione, è dare un booster all'utilizzo della mobilità elettrica come chiave di volta per un futuro sostenibile".

Secondo Gianluca Santilli, fondatore dell'Osservatorio Bikeconomy, "il Covid ha accelerato i processi che ci porteranno verso stili di vita più sostenibili, colti perfettamente ed in anticipo da V-ita Group, che sicuramente sarà tra i leader di questi fondamentali trend".

V-Ita Group non è nuova ad iniziative volte alla promozione di una nuova cultura della mobilità: nel corso del 2020, tramite dei partner e in collaborazione con le istituzioni locali, è stata promotrice di nuovi servizi di bike sharing elettrico nei grandi centri urbani.