Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Una bellissima notizia per il nostro Paese: i pescatori di Mazara del Vallo tornano in Italia dalle loro famiglie. Grazie a tutte le istituzioni che con un lavoro costante e silenzioso hanno contribuito alla loro liberazione". Lo scrive in un tweet il presidente della Camera Roberto Fico.