Toscana: Giani, 'Quello alla connettività è un diritto costituzionale'

17 dicembre 2020 a

a

a

Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - "La scuola ce lo insegna. Ormai quello alla connettività è diventato un diritto costituzionale. Quindi l'obiettivo della Regione in questi cinque anni sarà quello di sviluppare al massimo la connettività. Con la didattica a distanza i nostri studenti hanno la necessità di essere garantiti quanto al loro diritto di accesso alla didattica. Diventa questo un loro diritto fondamentale, come lo è per ogni cittadino. Quindi non devono esserci disparità o zone a bassa o nessuna connettività. E' per questo che abbiamo stanziato 2 milioni di euro per migliorare la connettività degli istituti scolastici e 500.000 euro per favorire quella degli studenti. Si tratta di un primo passo, perché per noi sarà questo il pungolo per i prossimi cinque anni: far sì che tutta la Toscana sia connessa e ben connessa alla rete internet". E' questa la promessa che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha fatto nel corso della conferenza stampa che ha tenuto questa mattina, insieme agli assessori Stefano Ciuoffo e Alessandra Nardini, per illustrare i provvedimenti rivolti a favorire il collegamento alla banda larga da parte di scuole e studenti.

“C'è stato un prezioso lavoro degli uffici della Giunta - ha aggiunto l'assessore all'innovazione e alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo - che ci ha consentito di mappare tutte le scuole della Regione in un sistema geo-referenziato dove, oltre alle caratteristiche strutturali degli edifici, sono state riportate anche quelle sulla connettività “internet” disponibile".

"Pur non essendo compito dell'ente Regione abbiamo stanziato risorse proprie del nostro bilancio per 2,52 milioni di euro e continueremo in questo lavoro di affiancamento e assistenza anche nei prossimi mesi", ha proseguito Giani.