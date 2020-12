Arte: Domenico Ghirlandaio, nuovo record mondiale all'asta per piccolo dipinto**

17 dicembre 2020 a

Londra, 17 dic. - (Adnkronos) - Nuovo record mondiale per un'opera dell'artista Domenico Ghirlandaio (1448/9-1494), uno dei primi maestri del Rinascimento fiorentino: una piccola tavola (33.3 x 23.7 cm.) a tempera ed olio, dal titolo "Salvator Mundi", è stata battuta a un'asta di 'Old Masters' da Christie's a Londra per 2.182.500 sterline (2.392.020 euro).

Il raro dipinto del Ghirlandaio - sono veramente pochi quelli ancora in mani private - ha innescato un'accesa gara di offerte e ha portato il "Salvator Mundi" a raggiungere lo stellare prezzo finale, che è risultato sei volte più alto della stima di partenza. Ad aggiudicarsi la tavoletta un collezionista che ha chiesto di restare anonimo, intervenuto all'asta per telefono con l'intermediazione di un gallerista di New York.

Il "Salvator Mundi" recentemente riscoperto del Ghirlandaio ha battuto il record precedente per un'opera del pittore fiorentino stabilito nel 2001 all'asta da Sotheby's a New York che era di 154.250 dollari per "Madonna col Bambino e angeli adoranti". Il piccolo dipinto è stato ritrovato da poco nella collezione dai discendenti della stessa famiglia che lo aveva acquistato da un gallerista di Parigi nel 1955. La tavola non è in condizioni perfette di conservazione e dovrà essere restaurata.