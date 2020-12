Sei fornitori leader della tecnologia legale si uniscono per lanciare il Global Efficiency Group

17 dicembre 2020 a

- Con una presenza combinata a livello mondiale, la nuova alleanza offre una completa assistenza ai clienti in modalità "follow the sun", alle società di servizi professionali internazionali e alle multinazionali.

LONDRA, 17 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- The Global Efficiency Group (TGE Group), oggi è stata lanciata un'alleanza di fornitori di tecnologie per la gestione delle informazioni. Questa nuova alleanza è costituita da sei leader specialisti nella gestione del ciclo di vita delle informazioni e dei documenti, per offrire soluzioni su misura ad alcune delle più grandi società di servizi professionali internazionali e alle grandi aziende di tutto il mondo, sulla base di un protocollo uniforme per l'esecuzione dei progetti e la realizzazione degli stessi. Collettivamente, il TGE Group rappresenta uno dei più grandi e più esperti pool di risorse iManage disponibili a livello globale, consentendo un approccio unificato per soddisfare la continua domanda globale della Piattaforma iManage Work Productivity.

Tutti i membri del TGE Group sono ben riconosciuti nei rispettivi mercati locali. Il gruppo è composto da Ascertus nel Regno Unito e nell'Europa continentale; l'Office Information Australia (OIA) che copre la regione dell'Asia-Pacifico; Eficio, con una presenza in Canada e in Francia; Lexsoft che copre la Spagna e l'America Latina; Ounet Sistemi, con sede in Italia; e Co-Operative Computing in Sud Africa.

Spiegando la logica commerciale alla base della formazione del TGE Group, Roy Russell, CEO di Ascertus, ha dichiarato: "Unendo le forze, potremo assicurare un'offerta completa che le società di servizi professionali globali e le grandi aziende troveranno convincente. Questa alleanza offre ai clienti un'implementazione e un supporto in tutto il mondo, oltre a un'unica interfaccia per accedere a un ampio pool di esperti. Come associati, siamo collettivamente più forti e, mettendo insieme le nostre competenze, esperienze e risorse, ci troviamo in una posizione eccezionale per fornire un vero valore aggiunto ai progetti aziendali con una maggiore resilienza e una riduzione del rischio."

Con la formazione del TGE Group, i membri possono usufruire di una posizione migliore per sostenere gli obiettivi di crescita delle organizzazioni dei loro clienti. Carlos García-Egocheaga, CEO di Lexsoft Systems, ha precisato: "Ora, siamo i partner perfetti per le organizzazioni che aspirano all'espansione internazionale, soprattutto al di fuori dei mercati americani ed europei. Stiamo scoprendo che l'America Latina, l'Africa, il Sud-Est asiatico e persino la Russia sono i principali mercati di riferimento per le organizzazioni. Ora possiamo realizzare progetti su scala mondiale."

Le competenze e i servizi offerti dal TGE Group sono completi - dall'analisi aziendale, alla consulenza tecnica, alla gestione dei progetti fino ai programmi di successo per i clienti e al supporto continuo - tutti offerti nella lingua locale, oltre all'inglese. I team delle organizzazioni associate parlano fluentemente numerose lingue, tra cui cinese, spagnolo, francese, italiano e portoghese, solo per citarne alcune. La diffusione capillare nel mondo delle organizzazioni associate permetterà al TGE Group di offrire ai clienti un affidabile supporto tecnico "follow the sun".

Stephen Litton, Amministratore Delegato dell'OIA, ha commentato: "Come collettivo, ora le nostre risorse e capacità sono distribuite in modo uniforme a livello globale. Ciò significa che possiamo supportare simultaneamente i clienti ovunque si trovino nel mondo senza diluire il nostro pool di talenti con sede nell'Asia Pacifica e Continentale. L'utilizzo di risorse locali consente un approccio più economico per i nostri clienti e questo aspetto è cruciale."

Le soluzioni iManage e i servizi associati sono il cuore dell'offerta del TGE Group. Neil Araujo, CEO di iManage, ha commentato: "Il cliente prima di tutto" è uno dei nostri valori fondamentali in iManage, un sentimento che guida anche questa alleanza, in quanto cerca di rispondere in modo pro-attivo alle esigenze di business dei clienti attuali e futuri. La profondità e l'ampiezza delle competenze e dell'impronta del TGE Group, gli permette di affrontare un mercato globale in crescita per la gestione dei documenti e delle conoscenze e avrà un impatto positivo sui risultati di business dei clienti iManage. L'unione delle forze di questi importanti partner di iManage, ci fa prevedere che potranno ottenere continui riconoscimenti."

Il TGE Group fornisce un'ampia gamma di soluzioni aziendali integrate che spaziano dalla gestione dei casi e delle cause legali, alla gestione dei contratti, alla gestione dei documenti e delle e-mail, alla gestione della spesa legale, alla gestione delle conoscenze, all'automazione dei processi, al cloud e molto altro ancora.

Informazioni sul The Global Efficiency Group

Il Global Efficiency Group è un'alleanza di fornitori di tecnologie di gestione dell'informazione con sede in tutto il mondo. Il Gruppo riunisce oltre 80 specialisti, consulenti e ingegneri di supporto di grande esperienza, la cui profondità e ampiezza di conoscenza ed esperienza abbraccia una moltitudine di implementazioni di prodotti e scenari di business. Il Global Efficiency Group può contare sulle giuste risorse per intraprendere con competenza l'esecuzione di progetti globali. Utilizzando un protocollo unificato per l'esecuzione dei progetti e la collaborazione a livello globale, il Gruppo offre i vantaggi di una conoscenza locale sfumata - prestando attenzione a considerazioni pratiche come le differenze di tempo, la propensione al rischio e gli approcci di gestione del budget e dei costi - per il successo regionale. Collettivamente, il Gruppo rappresenta il più grande e più esperto pool di risorse iManage disponibile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.tgegroup.com/.

