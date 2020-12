Si chiude la collezione PENNY Market e “I Love ECO” Smemoranda: il vero vincitore è l'ambiente 1,7 milioni di bottiglie di plastica riciclate grazie ai clienti PENNY.

17 dicembre 2020 a

a

a

(Cernusco S/N 17 dicembre 2020) - Cernusco S/N 17 dicembre 2020 | Si è conclusa oggi l'incredibile collection PENNY Market in collaborazione con Smemoranda. Unici nel canale discount a godere di un programma fedeltà, attraverso la PENNYCard, i clienti del brand hanno potuto aggiudicarsi le borse della collezione “I Love ECO” firmate proprio Smemoranda diventando di fatto protagonisti di un'operazione sostenibile

Innovazione, italianità e responsabilità verso le persone e l'ambiente: tutta l'operazione ha permesso di riciclare 1,7 milioni di bottiglie di plastica - trasformate appunto in borse e marsupi – destinate altrimenti a impattare sul nostro ambiente.

L'iniziativa, dedicata ai possessori di PENNYCard grazie ai risultati conseguiti, ha quindi ulteriormente confermato il successo del format basato sul sistema della raccolta bollini: un bollino ogni 15€ di spesa con PENNYCard e, raccolti i bollini necessari, i premi possono essere ottenuti gratuitamente o tramite contributo.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti attraverso la collezione I love ECO afferma Monica Dimaggio, Coordinatrice Nazionale Sostenibilità PENNY Market. Ci ha permesso, grazie alla partecipazione attiva dei nostri clienti, di concretizzare ulteriormente il nostro impegno per la sostenibilità e la salvaguardia dell'ambiente. Un segno tangibile di come, anche in un campo finora inesplorato come quello delle collection, sia stato possibile scegliere la sostenibilità e per questo essere premiati dai nostri clienti più sensibili ad un tema così importante come la riduzione delle plastiche”.

L'operazione “I Love ECO” è stata supportata da un'importante comunicazione sul volantino PENNY, ADV su WEB e SoMe – con anche un video spot digitale dedicato –, sul sito PENNY Market e attraverso radio nazionali e in-store.

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio italiano con 385 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d'Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio.

Per ulteriori informazioni:

Informazioni su REWE Group

La cooperativa REWE Group è un gruppo leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Nel 2017, la società ha generato entrate esterne totali per circa 60 miliardi di euro. REWE Group, una società fondata nel 1927, impiega oltre 345.000 persone e gestisce 15.300 negozi in 22 paesi europei. Le sue linee di vendita comprendono supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA e MERKUR, dal discount PENNY e dai negozi di toom DIY. La società gestisce anche minimarket (REWE To Go) e le attività di e-commerce REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde e Kölner Weinkeller. Il marchio DER Touristik comprende i tour operator ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo ed Exim Tours e oltre 2.400 agenzie di viaggio (tra cui DER Reisebüro, DERPART e partner di cooperazione), l'hotel catene lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol e Playitas Resort, nonché l'operatore diretto clevertours.com.

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Market Italia:

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: