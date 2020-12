Iv: Bellanova, 'Travaglio? colpita da imbarbarimento livello confronto'

17 dicembre 2020 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Travaglio dovrebbe capire che ogni lavoratore, compresi quelli agricoli, hanno una dignità. Io non mi offendo. Dico solo che mi colpisce l'imbarbarimento del livello del confronto". Lo dice Teresa Bellanova a Tagadà su La7.

"Io mi sarei aspettata non solidarietà a me, ma che non si ritenesse normale insultare una persona perché sta facendo il suo dovere istituzionale. Io lo avevo detto al presidente Conte da domenica che martedì e mercoledì sarei stata impegnata a Bruxelles e sarei stata impossibilitata a partecipare alle riunioni".