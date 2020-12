Smog: in area Monza pm10 sopra limiti da 6 giorni, scattano misure primo livello

17 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Prime misure antismog a Monza, da domani, dopo che per il sesto giorno consecutivo si è registrato il superamento dei limiti per il pm10.

Come previsto dal protocollo di attivazione, si tratta di misure temporanee di primo livello, prese anche perché le previsioni del tempo non sono "particolarmente favorevoli alla dispersione" degli inquinanti. Le misure riguardano il riscaldamento domestico (riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni), l'agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici) e vietano combustioni all'aperto (accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d'artificio). Previsto il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli e la raccomandazione di adottare lo smartworking.

Le misure temporanee di primo livello saranno attive anche sul traffico, per i veicoli euro 4 diesel non dotati di Fap (filtro anti particolato) efficace.