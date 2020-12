Terremoto: Luzi (Ingv), 'ultima scossa così a Milano nel 1500'

17 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - "La magnitudo avvertita oggi a Milano è paragonabile a quella del terremoto del 1500 registrato nella stessa zona mentre l'unico un po' più forte è stato sentito a Monza nel 1400". Lo spiega a Fanpage Lucia Luzi, direttrice degli Ingv della sezione di Milano, a proposito della scossa di terremoto di oggi con epicentro a Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano e come nelle prossime ore potrebbero registrarsi ulteriori scosse. "Di solito sono di un numero proporzionale alla magnitudo di quella principale e potranno essere avvertite nuovamente. Per ora però non ci aspettiamo grandi repliche", aggiunge.

"Noi abbiamo registrato un'accelerazione di circa 9 centimetri al secondo quadrato che è da considerarsi moderata e soprattutto che non produce danni. Si pensi che nel terremoto in centro Italia si sono registrati settecento centimetri al secondo quadrato", spiega.