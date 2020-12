Coronavirus: possibile Conte-capidelegazione in serata, prima esito vertice con Renzi

17 dicembre 2020 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Non è escluso che il premier Giuseppe Conte si aggiorni con i capi delegazione delle forze di maggioranza sulla stretta per le festività natalizie in una riunione che potrebbe tenersi già in serata. La convocazione da Palazzo Chigi non è ancora partita, prima, viene spiegato, si attende l'esito del confronto con Italia Viva, la cui delegazione, capitanata da Matteo Renzi, è arrivata da pochi minuti dal presidente del Consiglio. Ma non si esclude un nuovo vertice già in serata, "è ancora presto per dirlo", spiega una fonte di governo.