Libia: pescherecci in viaggio verso l'Italia, l'arrivo a Mazara previsto domenica***

Mazara del Vallo (Trapani), 18 dic. (Adnkronos) - - In viaggio verso l'Italia i due pescherecci con a bordo i 18 pescatori liberati ieri mattina in Libia dopo tre mesi di sequestro. Le due imbarcazioni, ‘Medinea' e ‘Antartide' hanno lasciato il porto di Bengasi poco prima dell'una di notte con destinazione Mazara del Vallo (Trapani) dove arriveranno domenica mattina. Già ieri sera i pescherecci erano pronti alla partenza ma una delle due barche ha avuto un guasto elettrico al motore ed è stato necessario rinviare la partenza. Adesso i due pescherecci sono in navigazione.