Alessio Rossi, Sell Fast House: il Bestseller su come vendere un immobile senza svalutarlo

18 dicembre 2020 a

(Milano, 18 dicembre 2020) - Secondo i dati recenti, a causa della seconda ondata della pandemia che ha travolto il nostro Paese, il prezzo delle case è sceso dell'1,4% rispetto a settembre di quest'anno. Il dato che balza all'occhio è che il COVID-19 ha effettivamente inflitto un duro colpo anche in città metropolitane quali Milano che da anni registrava un trend di prezzo fortemente al rialzo. Per tutti gli agenti immobiliari o proprietari di immobili che non vogliono vendere i propri asset con il rischio di svalutarli in fase di trattativa, esce oggi il libro di Alessio Rossi “SELL FAST HOUSE. Come Vendere Il Tuo Immobile Entro 30 Giorni Con Il Metodo SFH” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori le stesse strategie che permetteranno loro di vendere il proprio immobile in poco tempo senza ingaggiare una guerra di prezzo con la controparte.

“Il libro parla del mio metodo di vendita innovativo che ho ribattezzato Sell Fast House, proprio come il titolo del mio manuale” afferma AlessioRossi, autore del libro. “Con un linguaggio poco teorico e molto pratico spiego in dettaglio come effettuare la vendita di qualsiasi immobile in soli 30 giorni, aiutando il lettore a fronteggiare tutte le potenziali obiezioni che la controparte potrebbe avanzare nei suoi confronti pur di abbassare il prezzo dell'immobile stesso”.

Secondo l'autore, il modo più efficace per portare a compimento qualsiasi affare in questo settore sta innanzitutto nel credere in sè stessi. Questo perché, afferma Rossi, la propria sicurezza interiore accompagnata dalla determinazione e dai suggerimenti acquisiti nel corso della lettura del libro, sono proprio gli elementi di cui il lettore ha bisogno per ottenere grandi soddisfazioni professionali. Da qui l'importanza di apprendere un metodo step-by-step, capace di aiutare a vendere qualsiasi immobile in poco tempo, con piena soddisfazione tanto propria quanto della controparte.

“Di una cosa sono certo: il metodo ideato da Alessio Rossi può davvero aiutare tanti agenti immobiliari ma anche singoli investitori ad incrementare le proprie vendite, riducendo notevolmente i tempi medi di vendita e mantenendo pur sempre un elevato standard del servizio” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “In un settore così competitivo come l'immobiliare, ci voleva proprio un manuale pratico che andasse ad affrontare uno dei momenti più delicati della vendita: quello della negoziazione del prezzo con la controparte. Come insegno anch'io, sviluppare un rapporto Win-Win in fase di trattativa, porta sempre al raggiungimento del risultato finale”.

“Ho scelto di affidarmi a Giacomo Bruno perché sono rimasto molto colpito dalla sua straordinaria ascesa professionale ma anche dal suo modo di reagire alle difficoltà incontrate” conclude l'autore. “La professionalità dimostrata da lui e dal suo team parla da sé. Il cliente viene infatti seguito a 360 gradi, non solo dal punto di vista della pubblicazione editoriale ma anche da quello relativo alla ricerca della migliore strategia di marketing per il lancio del libro stesso”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

Alessio Rossi nato a Bologna nel 1982. Imprenditore nel settore immobiliare di cui è fortemente appassionato, è riuscito grazie alla sua intraprendenza e tenacia a sviluppare una nuova strategia di vendita denominata “Sell Fast House”, che permette di ridurre drasticamente i tempi medi di vendita ottenendo il massimo realizzo. Ama viaggiare, rilassarsi nella sua “seconda casa” Ibiza (fonte inesauribile di idee) e alimentarsi continuamente ponendosi nuovi obiettivi. Grandissimo osservatore dei mercati in generale, gli piace analizzare anche altri settori per trovare meccanismi che possono essere applicati con successo anche nell'immobiliare. Divoratore di libri autobiografici, non è un grande amante della teoria e preferisce sempre e comunque la pratica. È sostenitore convinto della legge causa-effetto, secondo la quale... “Se c'è qualcosa dentro di te che deve essere cambiata, lo puoi fare”.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice