Libia: Mazara, in corso briefing alla Capitaneria di porto per arrivi pescherecci

Mazara del Vallo (Trapani), 18 dic. (Adnkronos) - E' in corso alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo (Trapani) un briefing tra il sindaco Salvatore Quinci, i vertici della Capitaneria di porto, la Digos e l'Asp, per organizzare l'arrivo dei due pescherecci liberati ieri dalla Libia. Al loro arrivo i 18 pescatori saranno sottoposti a un tampone molecolare come prevede il protocollo anti Covid. Subito dopo saranno in quarantena nelle proprie famiglie.