Capsule, olio, vaping o caramelle gommose - Qual è il modo più efficace di prendere la CBD?

18 dicembre 2020 a

(18 dicembre 2020) - La CBD è uno dei prodotti che può essere assunti nei modi più svariati possibili.

Perché hanno creato tanti prodotti? Semplice, per andare incontro alle esigenze delle persone. Qualcuno, infatti, non potrebbe amare il gustodell'olio o forse non ama mandare giù le pasticche.

Insomma, per andare incontro proprio a chiunque, la CBD è ora disponibile in decine di prodotti che possono essere acquistati online.

Andiamo a vedere uno per uno i prodotti che possono essere trovati su internet e nei negozi, in modo da poter scegliere quello che fa al caso tuo.

Capsule di CBD

Questa non è la prima opzione a cui si pensa quando si parla di prodotti a base di CBD.

Le capsule di CBD stanno comunque sostituendo in popolarità i vari prodotti a base di olio di canapa che svettavano nelle preferenze dei consumatori. Questo tipo di prodotto è semplice da portare con sé e offre tutta la qualità dei prodotti sotto forma di olio.

La convenienza delle capsule di CBD è che sono totalmente insapore e possono essere consumate da chiunque.

Il suo effetto tarda un pochino se comparato a quello dell'olio, ma sono comunque ottime e aiuteranno a migliorare sensibilmente la propria salute fin da subito.

Olio di CBD

L'olio di CBD è il prodotto per eccellenza quando parliamo di questo prodotto. L'amore per l'olio di CBD deriva dal facile consumo e dal rapido assorbimento da parte del corpo.

Si assume 3 volte al giorno (a seconda della concentrazione di CBD) e la bottiglietta è piccola e discreta.

L'unico punto che alcune persone non amano di questo olio è il gusto un po' amarognolo (tipico dell'erba) che potrebbe lasciare un cattivo retrogusto in bocca.

Alcuni preferiscono infatti mescolarlo al caffè o piatti cucinati, in modo da non sentirne il gusto amaro nel palato.

Vaping a base di CBD

Il vaping è l'alternativa al classico fumo, in cui è possibile mettere un sacco di liquidi in un vaporizzatore.

Il sapore dei liquidi può variare ed essere di tantissime tipologie e sapori. Potevano quindi mancare dei liquidi per vaping a base di CBD? Assolutamente no.

La linea di prodotti per vaping con CBD è molto ampia e ci sono numerosi sapori che potrai scegliere, come menta, mango o fragola.

Proprio come l'olio, l'assorbimento con il vaping

Consigliato per chi ha un vaporizzatore e lo usa con altri liquidi, in quanto, la differenza tra questi, sarà praticamente nulla. Inoltre il sapore è molto piacevole e non lascia un sapore amarognolo in bocca.

Caramelle gommose con CBD

Una delle ultime trovate sono le caramelle gommose a base di CBD. Sotto forma di orsetti, questi prodotti sono ideali per coloro che hanno sempre voglia di addentare qualcosa di dolce.

Nonostante gli zuccheri siano ridotti al minimo, sono davvero gustose e offrono gli stessi benefici che offre la CBD negli altri prodotti.

I pacchetti sono semplici da portare in giro e ci sono numerose varianti che è possibile scegliere. Insomma, una buona alternativa che in futuro potrebbe prendere sempre più piede in Italia.

