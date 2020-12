Coronavirus: Casellati, 'ancora nessun frutto da collaborazione maggioranza e opposizione'**

18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Per quel che riguarda la "collaborazione tra maggioranza e opposizione ad oggi non abbiamo ancora visto grandi frutti. Non si tratta di trovare uno strumento straordinario, si tratta di capire cosa si intenda concretamente per collaborazione, quale è il punto di equilibrio e il punto di caduta di una possibile intesa". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo discorso alla stampa parlamentare.