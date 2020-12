Mamma Rosetta: "Quattro prigioni in tre mesi, quanto dolore povero figlio mio'

18 dicembre 2020 a

a

a

Mazara del Vallo (Trapani), 18 dic. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) -"Mio figlio Pietro ha cambiato quattro prigioni in tre mesi? Che dolore, che strazio. Per fortuna è tutto finito e dopodomani lo potrò finalmente abbracciare". Rosetta Ingargiola, 74 anni, è la madre del comandante del peschereccio 'Medinea' Pietro Marrone. Per 43 giorni ha dormito nella tenda davanti al Montecitorio per chiedere l'a liberazione dei 18 pescatori. Ieri la grande notizia. E oggi è tornata in aula consiliare con il viso truccato e i capelli freschi di parrucchiere. "Vedete, sono rinata", dice arrivando. Poi il viso si incupisce quando la cronista le svela che il figlio è stato portato in 4 diverse carceri e che spesso li tenevano al buio. Rosetta ha sentito il figlio ieri sera poco prima della partenza. "Poi l'ho richiamato nella notte - dice - ma non ha risposto, forse è impegnato al timone della barca". La notte scorsa Rosetta Ingargiola non ha chiuso occhio. "Ho preparato la natività e ho accesso la luce, perché ieri finalmente si è riaccesa la luce a casa mia - spiega - l'alberro lo farò solo questa sera. Ma in tempo per l'arrivo di Pietro".

Il figlio Pietro Marrone ha 46 anni e vive spesso a casa della madre. "E' single- racconta la donna - e quando non lavora resta a casa mia". L'ho cresciuto io da sola, insieme con il fratello Gaspare che è morto più di 20 anni fa a 23 anni per un naufragio. Anche lui andava per mare. "E non volevo che anche lui morisse - dice - non avrei sopportato tanto altro dolore". Rosetta è serena perché ha visto le foto di Pietro. "Non l'ho visto molto sciupato - spiega - ma lo potrò dire solo quando lo riabbraccerò finalmente, non vedo l'ora".