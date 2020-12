Coronavirus: Gelmini, 'ancora zero indicazioni per italiani, governo si decida'

18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Mancano sei giorni al 25 dicembre e gli italiani non conoscono ancora le misure con le quali dovranno fare i conti il giorno di Natale e durante le festività. È inconcepibile che stia accadendo una cosa del genere. Le famiglie - che responsabilmente in questi lunghi mesi hanno seguito le indicazioni di Palazzo Chigi - non sanno come dovranno comportarsi, i ristoratori - che hanno già acquistato le materie prime e registrato le prenotazioni - non sanno se potranno aprire per il pranzo di Natale, del 26 e del 27 dicembre, e del primo gennaio. Il Paese è pronto a tutto pur di contenere i contagi da Covid, ma certamente non può accettare di vivere nell'incertezza: il governo rompa gli indugi e si assuma le sue responsabilità”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.