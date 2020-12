Libia: oggi Comitato per Ordine e sicurezza, pescherecci attesi per domenica

18 dicembre 2020 a

Mazara del Vallo (Trapani), 18 dic. (Adnkronos) - Si terrà questo pomeriggio a Trapani un Comitato per l'Ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, che ha convocato la riunione per le 18.30 di oggi. Sarà discusso l'arrivo, previsto per domenica, dei 18 pescatori a bordo dei due pescherecci liberati ieri. Ai marittimi verrà fatto il tampone molecolare e poi andranno in quarantena obbligatoria.