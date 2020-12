Coronavirus: ripreso vertice Conte-capidelegazione, tra nodi stretta Epifania

18 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - E' appena ripresa, a Palazzo Chigi, la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e il ministro Francesco Boccia sulle misure per le festività natalizie. "Non abbiamo ancora un quadro definitivo, si discute, ma non siamo nemmeno in alto mare", assicura uno dei presenti al tavolo.

Intanto sembrerebbe approvato il lasciapassare per due non conviventi nei giorni 'rossi' -potranno muoversi solo per visite a parenti stretti, con autocertificazione al seguito- così come il via libera a 'non conteggiare' gli under 14 se al seguito dei genitori mentre si muovono per una visita ai nonni o a parenti stretti.

Tra i tanti nodi ancora da sciogliere, invece, ci sarebbe quello di lasciare la vigilia dell'Epifania e il giorno della Befana fuori dalla stretta, oppure estendere le misure 'rosse' anche al 5 e 6 gennaio. Nelle prossime ore le decisioni, il confronto tra le regioni e il Cdm, per ora fissato alle 18. Non è escluso che subito dopo il presidente del Consiglio tenga una conferenza stampa.