Fumetti: Disney celebra Topolino e Keith Haring

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Per celebrare due personaggi True Originals come Topolino e Keith Haring, Disney ha collaborato con il Keith Haring Studio per portare le opere iconiche dell'artista, raffiguranti Mickey Mouse, su una varietà di capi di abbigliamento e accessori in vendita in tutto il mondo durante il 2021. Nel 1980 Haring ha realizzato opere d'arte originali che raffigurano Mickey Mouse con uno stile completamente nuovo tipico della cultura di strada della città di New York, ispirandosi sia alla Pop Art che ai graffiti urbani. Il suo amore per Topolino affonda le sue radici nelle esperienze della sua infanzia.

Profondamente influenzato da Walt Disney e dall'incredibile talento e maestria dei disegnatori americani degli anni ‘50 e ‘60, Haring aspirava a diventare lui stesso un disegnatore. "Ho sempre voluto lavorare per Walt Disney da ragazzo e in qualche modo penso che sia uno dei tre artisti più importanti del 20esimo secolo, insieme a Warhol e Picasso", ha detto Keith Haring.

Questo progetto porta avanti le celebrazioni di Disney delle interpretazioni artistiche di Keith Haring ispirate a Topolino, iniziate nel 2018 nell'ambito della mostra Mickey: The True Original Exhibition, allestita per celebrare il 90mo anniversario di Mickey Mouse. Le opere di Haring che raffigurano Topolino saranno presenti su una gamma di prodotti di diversi brand, tra cui Coach che svelerà una nuova collezione che metterà in evidenza due opere d'arte che saranno lanciate in esclusiva con la loro collezione.