Musica: esce oggi 'Opera', quarto album di Gabriele Ciampi (2)

(Adnkronos) - 'It's On Me' è il brano che prende vita proprio da questo dialogo. Nasce dal racconto dell'autrice Désirée Picone che ha subito violenze fisiche e Teura, incantevole interprete anche di She Walks In Beauty che è stata discriminata sul lavoro per non aver accettato compromessi. "Una storia che Désirée e Teura hanno condiviso con me, con coraggio – spiega Gabriele Ciampi - Attraverso la musica ho voluto dare voce non solo a loro ma a tutte le donne che ancora oggi sono vittime di violenze fisiche o psicologiche. It's On Me, in cui la voce di Teura è in dialogo con il violoncello e i sintetizzatori, vuole essere una mano tesa a incoraggiare ogni donna a denunciare la violenza per scrivere una nuova pagina di storia. La storia siamo noi che, seminando nuovi piccoli gesti possiamo coltivare la speranza: It's On Me è il 'seme'".

Questa disparità che - nonostante le battaglie - si riflette anche nel mondo della musica, con compensi e opportunità diverse, è da sempre al centro dell'attenzione di Ciampi che ha formato e diretto un'orchestra di solo donne, con eccellenze provenienti da tutto il mondo, cedendo a una di loro la bacchetta.

L'apertura dell'album è dedicata a 'Infinito' che Donna Ferrato, la fotografa americana, da sempre impegnata nella lotta per i diritti delle donne, ha voluto come colonna sonora per il suo nuovo libro photo book Holy. Infinito è stata la prima colonna sonora scritta da Gabriele Ciampi per un libro.