Firenze: misure anti assembramento nelle strade dello shopping, sensi unici pedonali (3)

(Adnkronos) - Per questo è stato predisposto un divieto di transito nelle strade anche per i mezzi normalmente autorizzati al transito in area pedonale con esclusione degli incroci e con deroga per i mezzi di soccorso e di polizia.

E' inoltre vietato negli stessi giorni e negli stessi orari il transito veicolare in via Gioberti (con istituzione anche del divieto di sosta dalle 14 alle 20 di sabato e dalle 10 alle 20 di domenica. Anche in questo caso è consentito il transito agli incroci. Previsti anche provvedimenti collaterali nelle strade vicine: via Villari (da via Scipione Ammirato a via Gioberti), via Luna e viuzzo delle Canne diventeranno strade senza sfondo sul lato di via Gioberti.

L'ordinanza dispone inoltre il divieto di stazionamento delle persone, salva l'attesa in coda per poter accedere agli esercizi commerciali nel rispetto delle distanze minime interpersonali, nelle strade e piazze sopra indicate e nell'area di piazza Santo Spirito, (zona compresa tra via Sant'Agostino, via Mazzetta, Borgo Tegolaio, via dei Michelozzi, via Presto di San Martino e via de' Coverelli); area compresa fra piazza Sant'Ambrogio, Borgo La Croce nel tratto fino a via della Mattonaia, via Pietrapiana, piazza dei Ciompi; area comprendente piazza degli Strozzi, via degli Strozzi, via de' Sassetti, via Pellicceria e piazza della Repubblica. E' inoltre vietato il consumo di bevande alcoliche in qualunque contenitore in tutte le aree sopra indicate.