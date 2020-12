Firenze: misure anti assembramento nelle strade dello shopping, sensi unici pedonali (2)

18 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - In particolare l'ordinanza dispone per domani dalle 14 alle 20 e per domenica dalle 10 alle 20 l'istituzione del senso unico pedonale nelle seguenti aree pedonali:

- Via dei Calzaiuoli (nel tratto fra via de' Tosinghi fino a Porta Rossa, rimangono libere per gli autorizzati le direttrici de' Tosinghi/Oche e Condotta/Porta Rossa), con transito pedoni a senso unico con accesso lato Piazza Duomo e uscita lato Piazza della Signoria;

- Via Calimala (tratto Porta Rossa – Repubblica): transito pedoni a senso unico con accesso da Porta Rossa e uscita verso Repubblica;

- Via de' Tornabuoni (tratto da via Antinori e piazza Santa Trinita con il senso unico da Antinori verso Santa Trinita);

- Via Pietrapiana (tratto Via Dei Pepi – Piazza Sant'Ambrogio): senso unico pedonale da Borgo La Croce verso Via Dei Pepi.